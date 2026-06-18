Pai de Messi em “situação delicada”

O pai de Lionel Messi, Jorge, está “numa situação de saúde delicada”.

A família do craque argentino emitiu um comunicado depois de, no primeiro jogo da seleção, Messi ter chorado na altura em que fez o primeiro golo.

"A família Messi informa que Jorge se encontra numa situação de saúde delicada. Neste momento, está sob acompanhamento médico, a recuperar e a evoluir favoravelmente, tendo em conta o quadro clínico que apresenta. Face às notícias, rumores e especulações que têm circulado nas últimas horas, a família deseja manifestar o seu profundo descontentamento pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas têm tratado uma situação estritamente privada e familiar. Apenas a sua família mais próxima dispõe de informações reais e precisas sobre o estado de Jorge", refere o comunicado.

A família acrescenta: "Qualquer versão, declaração ou informação que não provenha da própria família e dos seus canais oficiais não deve ser considerada válida nem verídica. Em momentos como este, apelamos à responsabilidade, à prudência e à humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade do seu entorno não devem ser alvo de especulação nem de interesse mediático irresponsável”.

“Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação que recebemos e solicitamos que se preserve a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante este processo. Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e pelos canais correspondentes", conclui o comunicado.