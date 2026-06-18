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Mundial 2026

RD Congo. “Enorme orgulho” no primeiro ponto e golo em Mundiais

18 jun, 2026 - 00:20

Técnico francês garante que os seus jogadores executaram plano de jogo na perfeição.

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O selecionador da RD Congo, Sébastien Desabre, estava orgulhoso com os seus jogadores após o empate contra Portugal no Mundial 2026.

"É um motivo de enorme orgulho ter conquistado o primeiro ponto de sempre da República Democrática do Congo num Mundial, bem como o seu primeiro golo. Os jogadores demonstraram um empenho e uma abnegação incríveis”, disse.

O técnico francês acrescenta: “Executámos o plano de jogo exatamente como queríamos, marcámos num lance de bola parada e, sinceramente, estou muito orgulhoso dos meus jogadores porque representaram a RD Congo de uma forma muito positiva e todo o país merece isto".

Portugal e a RD Congo empataram 1-1 na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026. O golo da equipa das quinas foi apontado por João Neves.

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