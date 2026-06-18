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Mercado de transferências

Victor Muñoz reforça Liverpool

18 jun, 2026 - 19:52

Extremo espanhol ocupa vaga deixada por Salah.

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O Liverpool oficializou a contratação de Víctor Muñoz.

Os “reds” pagam 40 milhões de euros de euros, o valor da cláusula de rescisão do contrato com o Osasuna.

O Real Madrid, clube de formação do extremo, recebe metade da verba.

O Newcastle era o outro clube inglês muito interessado no jogador espanhol.

De recordar que o Liverpool tinha uma vaga aberta no plantel desde o final de contrato com Mo Salah.

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  • 18 jun, 2026
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