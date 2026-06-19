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Mundial 2026

Argélia queixa-se da arbitragem contra Argentina

19 jun, 2026 - 20:33

Em causa lance com Messi aos 31 minutos.

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A Argélia apresentou uma queixa formal à FIFA pela atuação do árbitro Szymon Marciniak e do VAR na primeira jornada do Mundial contra a Argentina.

Em causa um lance em que Lionel Messi, ao minuto 31, acertou com os pitons na parte de trás da perna do defesa Mandi.

O árbitro assinalou falta, mas não deu nenhum cartão, apesar das muitas queixas dos argelinos.

Há ainda outro lance de queixa da Tunísia: Ibrahim Maza foi atingido pelo cotovelo de Alexis Mac Allister, aos 74 minutos.

De recordar que Messi marcou três golos nesta partida contra a Argélia.

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  • 19 jun, 2026
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