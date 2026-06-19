- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
-
Em Destaque
Mundial 2026
Argélia queixa-se da arbitragem contra Argentina
19 jun, 2026 - 20:33
Em causa lance com Messi aos 31 minutos.
A Argélia apresentou uma queixa formal à FIFA pela atuação do árbitro Szymon Marciniak e do VAR na primeira jornada do Mundial contra a Argentina.
Em causa um lance em que Lionel Messi, ao minuto 31, acertou com os pitons na parte de trás da perna do defesa Mandi.
O árbitro assinalou falta, mas não deu nenhum cartão, apesar das muitas queixas dos argelinos.
Há ainda outro lance de queixa da Tunísia: Ibrahim Maza foi atingido pelo cotovelo de Alexis Mac Allister, aos 74 minutos.
De recordar que Messi marcou três golos nesta partida contra a Argélia.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
-
Comentários