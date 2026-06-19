Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Canadá goleia num jogo histórico

19 jun, 2026 - 01:03 • Carlos Calaveiras

Partida teve (quase) tudo: golos, expulsões, uma lesão grave e uma estreia.

A+ / A-

O Canadá goleou o Qatar, por 6-0, na segunda jornada do Grupo B do Mundial 2026.

É um triunfo histórico para a equipa da casa: está alcançada a primeira vitória em Mundiais depois de seis derrotas e um empate.

A partida teve várias incidências e ficou especialmente marcada pela grave lesão de Ismael Koné no início da segunda parte.

Nota ainda para duas expulsões no Qatar: Homam Ahmed e Assim Madib, uma em cada parte, o que limitou em muito a ação dos comandados de Julen Lopetegui.

Dentro das quatro linhas, o Canadá dominou e ao intervalo já se registava um 3-0. Os golos foram apontados por Cyle Larin, Jonathan David (que fez hat-trick e reforçou o estatuto de melhor marcador do país), Nathan Saliba (que entrou para o lugar do azarado do dia: Ismael Koné) e Mohammad Al Manna (este na própria baliza).

Com este triunfo, o Canadá gordo sobe à liderança, com quatro pontos, os mesmos da Suíça. Já Bósnia e Qatar mantém um ponto no Grupo B após duas jornadas.

Em campo estiveram dois portugueses: Pedro Miguel, defesa do Qatar, e Eustáquio, médio do FC Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."