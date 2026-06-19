Canadá goleia num jogo histórico

O Canadá goleou o Qatar, por 6-0, na segunda jornada do Grupo B do Mundial 2026.

É um triunfo histórico para a equipa da casa: está alcançada a primeira vitória em Mundiais depois de seis derrotas e um empate.

A partida teve várias incidências e ficou especialmente marcada pela grave lesão de Ismael Koné no início da segunda parte.

Nota ainda para duas expulsões no Qatar: Homam Ahmed e Assim Madib, uma em cada parte, o que limitou em muito a ação dos comandados de Julen Lopetegui.

Dentro das quatro linhas, o Canadá dominou e ao intervalo já se registava um 3-0. Os golos foram apontados por Cyle Larin, Jonathan David (que fez hat-trick e reforçou o estatuto de melhor marcador do país), Nathan Saliba (que entrou para o lugar do azarado do dia: Ismael Koné) e Mohammad Al Manna (este na própria baliza).

Com este triunfo, o Canadá gordo sobe à liderança, com quatro pontos, os mesmos da Suíça. Já Bósnia e Qatar mantém um ponto no Grupo B após duas jornadas.

Em campo estiveram dois portugueses: Pedro Miguel, defesa do Qatar, e Eustáquio, médio do FC Porto.