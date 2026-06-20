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Espanha
Autocarro apedrejado, início atrasado em Almeria
20 jun, 2026 - 20:34
Autocarro do Málaga mal recebido.
A partida entre Almeria e Málaga, para decidir quem sobe à principal liga espanhola, começou com meia-hora de atraso.
Em causa o facto de o autocarro do Málaga ter sido apedrejado à chegada ao estádio.
Apesar do aparato de segurança não foi possível controlar todos os adeptos da casa e vários vidros da viatura foram partidos.
Por razões de segurança, jogadores, equipa técnica, equipa médica e alguns dirigentes foram aconselhados a permanecer no interior do autocarro durante 51 minutos.
O encontro acabou por começar às 20h30, hora portuguesa.
Na primeira mão as duas equipas empataram 0-0.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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