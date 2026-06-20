- Bola Branca 18h15
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Espanha
Málaga regressa oito anos depois a La Liga
20 jun, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras
Almeria foi o clube derrotado no playoff.
O Málaga derrotou, fora, o Almeria, por 2-1, e carimba a presença na I Liga espanhola, oito anos depois.
Foi uma partida equilibrada e intensa. Teve três golos e duas expulsões.
Pelos visitantes marcaram Chupete e Larrubia, aos 65 e 71 minutos.
Já pela equipa da casa ainda descontou Léo Batistão, aos 76 minutos.
Nos descontos foram expulsos dois atletas, um de cada lado: Thalys (Almeria), aos 90+4, e Ochoa, aos 90+9.
De recordar que, na primeira mão do playoff, as duas equipas tinham empatado sem golos.
O encontro começou com meia hora de atraso depois de o autocarro do Málaga ter sido atacado por adeptos locais.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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