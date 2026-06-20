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Espanha

Málaga regressa oito anos depois a La Liga

20 jun, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras

Almeria foi o clube derrotado no playoff.

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O Málaga derrotou, fora, o Almeria, por 2-1, e carimba a presença na I Liga espanhola, oito anos depois.

Foi uma partida equilibrada e intensa. Teve três golos e duas expulsões.

Pelos visitantes marcaram Chupete e Larrubia, aos 65 e 71 minutos.

Já pela equipa da casa ainda descontou Léo Batistão, aos 76 minutos.

Nos descontos foram expulsos dois atletas, um de cada lado: Thalys (Almeria), aos 90+4, e Ochoa, aos 90+9.

De recordar que, na primeira mão do playoff, as duas equipas tinham empatado sem golos.

O encontro começou com meia hora de atraso depois de o autocarro do Málaga ter sido atacado por adeptos locais.

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