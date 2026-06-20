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Mercado de transferências
Real Madrid faz comunicado sobre Olise
20 jun, 2026 - 18:52 • Carlos Calaveiras
Extremo francês está a fazer temporada de grande destaque.
O Real Madrid garante que não abriu contactos para a contratação de Michael Olise ao Bayern Munique.
“Não manteve nenhum contato direto ou indireto com o referido jogador, seus representantes ou pessoas do seu entorno”, escrevem os espanhóis.
Os merengues, em comunicado, lamentam a "divulgação de especulações que não correspondem à realidade."
Os “blancos” reafirmam que têm “excelente relação institucional” com o Bayern Munique.
Olise esteve em grande destaque na época do clube bávaro: 52 jogos, 22 golos, 26 assistências.
O extremo está agora com a França no Mundial 2026. Os gauleses entraram a vencer o Senegal por 3-1.
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