Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

Real Madrid faz comunicado sobre Olise

20 jun, 2026 - 18:52 • Carlos Calaveiras

Extremo francês está a fazer temporada de grande destaque.

A+ / A-

O Real Madrid garante que não abriu contactos para a contratação de Michael Olise ao Bayern Munique.

“Não manteve nenhum contato direto ou indireto com o referido jogador, seus representantes ou pessoas do seu entorno”, escrevem os espanhóis.

Os merengues, em comunicado, lamentam a "divulgação de especulações que não correspondem à realidade."

Os “blancos” reafirmam que têm “excelente relação institucional” com o Bayern Munique.

Olise esteve em grande destaque na época do clube bávaro: 52 jogos, 22 golos, 26 assistências.

O extremo está agora com a França no Mundial 2026. Os gauleses entraram a vencer o Senegal por 3-1.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno