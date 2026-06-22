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Julián Alvaréz quer sair do Atlético de Madrid. "É o melhor para todos"

22 jun, 2026 - 22:21

Avançado quer "cumprir o seu sonho" e jogar pelo Barcelona, que já viu rejeitada uma proposta de 100 milhões de euros.

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O avançado Julián Álvarez anunciou, na zona mista após a vitória da Argentina no Mundial 2026, que quer deixar o Atlético de Madrid este verão.

Questionado pelos jornalistas, Álvarez revelou que "não é a altura certa para falar" sobre o futuro, mas "não pode esconder, porque tenta ser uma pessoa honesta."

"Eu falei com as pessoas do Atlético de Madrid, acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero cumprir o meu sonho", afirmou.

É a primeira vez que Álvarez assume publicamente o desejo de saída. O argentino tem colocado os três maiores clubes espanhóis quase em guerra aberta, com trocas públicas entre Real Madrid, Barcelona e Atlético.

O "sonho" a que Álvarez se refere é, no entanto, jogar pelo Barcelona. O Real Madrid terá apresentado uma proposta de 150 milhões de euros, rejeitada pelo Atlético, tal como os 100 milhões propostos pelo Barcelona.

O ponta de lança de 26 anos esteve as últimas duas épocas nos "colchoneros", que pagaram 75 milhões de euros ao Manchester City para o contratar em 2024.

Álvarez marcou 20 golos e registou nove assistências pelo Atlético de Madrid em 2025/26.

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  • Bola Branca 18h16
  • 22 jun, 2026
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