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Meio ano depois, Thiago Silva regressa ao Fluminense

22 jun, 2026 - 22:11 • Eduardo Soares da Silva

O central assinou pelo FC Porto em janeiro, foi campeão e regressou ao Brasil.

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O Fluminense anunciou a contratação do defesa Thiago Silva, que regressa ao clube depois de meio ano no FC Porto.

O central de 41 anos terminou contrato com os dragões, clube pelo qual assinou em janeiro e foi campeão nacional.

Thiago Silva somou 14 jogos pelo FC Porto e regressa ao "Flu", clube onde somou 46 jogos na temporada passada. Assina pelo clube carioca, onde foi formado, a meio da temporada.

O central esteve nos pré-selecionador de Carlo Ancelotti para marcar presença no Mundial 2026, mas ficou fora da lista final.

O Fluminense está no terceiro lugar do campeonato e nos oitavos de final da Libertadores.

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  • 22 jun, 2026
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