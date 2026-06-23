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Boma troca Estoril pelo Salzburgo

23 jun, 2026 - 23:40 • Lusa

Defesa esteve dois anos nos canarinhos.

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O central togolês Kévin Boma deixa o Estoril e é reforço dos austríacos do Salzburgo, informou o clube português, 10.º classificado na I Liga de futebol de 2025/26.

“O Estoril Praia chegou a acordo com o FC Red Bull Salzburg para a transferência, em definitivo, de Kévin Boma. O defesa central chegou à Amoreira na temporada 2024/25, tendo realizado 53 partidas ao serviço dos canarinhos, sendo chamado regularmente à principal seleção nacional do Togo”, referiram os canarinhos.

Boma, que foi opção em 23 jogos na última época, com um golo marcado e uma assistência, assinou um contrato de cinco épocas com o Salzburgo, até 2031.

O jogador, nascido em França, fez a toda a formação em clubes gauleses, até chegar, nos seniores, ao Angers e Rodez, antes de se transferir em julho de 2024 para o Estoril Praia.

“É hora de me despedir. Quero agradecer a todos no clube. Aos meus colegas, ao staff, ao treinador e aos dois presidentes que aqui conheci que me apoiaram sempre, mesmo quando as coisas não corriam bem”, disse o jogador, citado pelo Estoril Praia, que não revelou os montantes da transferência.

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