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Bélgica

Vítor Bruno no Anderlecht

23 jun, 2026 - 22:15 • Carlos Calaveiras

Técnico volta aos bancos depois da primeira experiência no FC Porto.

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O Anderlecht oficializou Vítor Bruno como novo treinador até 2028.

O técnico luso vai começar a trabalhar esta quarta-feira, isto numa altura em que o clube já fez o primeiro treino na segunda-feira.

Vítor Bruno foi durante anos adjunto de Sérgio Conceição em vários clubes e no verão de 2024 assumiu o cargo de treinador principal do FC Porto, sucedendo precisamente a Sérgio Conceição.

Foi o primeiro e único clube que treinou enquanto técnico principal. Orientou os dragões em 29 encontros.

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  • 23 jun, 2026
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