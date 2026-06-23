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Bélgica
Vítor Bruno no Anderlecht
23 jun, 2026 - 22:15 • Carlos Calaveiras
Técnico volta aos bancos depois da primeira experiência no FC Porto.
O Anderlecht oficializou Vítor Bruno como novo treinador até 2028.
O técnico luso vai começar a trabalhar esta quarta-feira, isto numa altura em que o clube já fez o primeiro treino na segunda-feira.
Vítor Bruno foi durante anos adjunto de Sérgio Conceição em vários clubes e no verão de 2024 assumiu o cargo de treinador principal do FC Porto, sucedendo precisamente a Sérgio Conceição.
Foi o primeiro e único clube que treinou enquanto técnico principal. Orientou os dragões em 29 encontros.
- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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