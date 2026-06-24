- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
-
Em Destaque
Mercado de transferências
Diogo Sousa troca Vitória pelo Estrasburgo
24 jun, 2026 - 17:37 • Carlos Calaveiras
Médio vai jogar para França.
O Vitória e o Estrasburgo anunciaram, oficialmente, o acordo para a transferência do médio Diogo Sousa.
O jovem, de 20 anos, assina até 2031 com o clube francês.
Não foi divulgado o valor do negócio, mas deverá ser uma verba a rondar os 10 milhões de euros, mais objetivos.
Na época que agora termina, Diogo Sousa esteve em 28 partidas do Vitória (15 como titular), marcou um golo e fez uma assistência. Ainda se estreou pela seleção Sub21.
O Vitória despediu-se de uma atleta que estava no clube há 12 anos: "Um dos nossos para sempre. Boa sorte, Conquistador!"
- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
-
Comentários