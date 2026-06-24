Julián Alvaréz. Atlético Madrid apresenta queixa contra Barcelona

O Atlético Madrid vai apresentar queixa na FIFA contra o Barcelona por causa de Julián Alvaréz. É o que garante Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado do clube, numa declaração à agência EFE.

"A nossa responsabilidade é defender os interesses do Atlético de Madrid e, por isso, vamos apresentar uma denúncia na FIFA contra o Barcelona, por negociar com um jogador com contrato em vigor durante o período protegido”, disse o dirigente colchonero.

Marín mostrou-se triste com as declarações do avançado argentino que deixou claro que o melhor era uma transferência.

"Lamento muito o que disse. Não era dia para ter aquelas declarações, era o dia do Messi e da seleção argentina, não do Julián. Ele tem um sonho e os atléticos também têm sonhos. É certo que falou connosco, mas também é certo que conhece perfeitamente a nossa postura, porque fomos muito claros: o Atleti não quer transferir os seus direitos. É um grandíssimo jogador e estamos muito orgulhosos por tê-lo connosco", referiu.

Já sobre o Barcelona, o clube que estará a tentar a contratação, Gil Marin não foi meigo:

"O Barcelona falta-nos ao respeito, acreditam que podem desvalorizar-nos, que somos débeis ou estúpidos. Mas, na realidade, estão a mostrar ao mundo uma forma de atuar que os define. Mentem, a nós, ao jogador, à comunicação social e também aos próprios adeptos. Tentam fazer crer a todos que podem aspirar conseguir uma operação para a qual, em realidade, não estão capacitados. Não é a primeira vez que o Barcelona atua assim e o mundo do futebol sabe perfeitamente disso. No ano passado fizeram algo muito parecido ao Nico Williams e o Athletic Club".

De recordar que Julian Álvarez tem contrato com o Atlético Madrid até 2030 e tem uma cláusula de 500 milhões de euros.