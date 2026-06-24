Mourinho dá primeira entrevista como treinador do Real: "Estou aqui para ajudar toda a gente, não para criticar"

José Mourinho já deu a sua primeira entrevista como treinador do Real Madrid, depois de deixar o Benfica. À Vanity Fair, não nega que ama o Real Madrid e diz que "não se pode comparar" a história do clube madrileno com a de outros clubes que treinou na carreira.

Questionado sobre o que distingue o Real Madrid dos outros, não hesita: "A história. Não se pode comparar a história do Real Madrid com a de ninguém. Penso que as camisolas brancas têm algo de mágico. Podiam ser pretas, verdes ou azuis, que não mudaria. A história do Real Madrid é diferente. Não é a história dos vários jogadores fantásticos que jogaram pelo Real Madrid. Tem a ver com o clube. Tem a ver com os títulos. Está no ADN."

O treinador português, que volta a Madrid depois de uma passagem entre 2010 e 2013, diz não ter qualquer animosidade em relação ao Barcelona, onde esteve como treinador adjunto de Bobby Robson: "Não nego que amo o Real Madrid, por isso é que estou a voltar. Não tenho maus pensamentos sobre o Barcelona, apenas gosto de jogar contra eles porque, no futebol, gostas de jogar contra os melhores", afirma.

Mourinho abordou ainda a questão de Kyllian Mbappé, sobre uma possível incompatibilidade com as suas táticas.

"Tenho de ver com os meus próprios olhos. Não é a altura para falar. É altura para estar muito calmo, analisar, comunicar, colocar questões, apresentar respostas e abrir uma via de diálogo muito fluente e honesta. Aquilo que quero é ajudar os jogadores a serem melhores, ajudar a equipa a ser melhor, ajudar o clube a ser melhor. Estou lá para ajudar toda a gente, não para criticar, não para falar, mas para ouvir. A única coisa que eu posso dizer sobre Kylian Mbappé é que é um jogador fenomenal, e vou tentar ajudá-lo a ser ainda melhor do que isso", afirmou o técnico.