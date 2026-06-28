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Estados Unidos
Lewandowski a caminho dos Chicago Fire
28 jun, 2026 - 21:13
Negócio não é ainda oficial, mas deve ser fechado nesta semana.
Robert Lewandowski está a caminho do Chicago Fire, da MLS, nos Estados Unidos.
É o que garante Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.
O internacional polaco, de 37 anos, deve assinar durante a semana que agora começa.
O avançado está em final de contrato com o Barcelona.
Na época passada, Lewandowski marcou 19 golos e fez duas assistências em 45 jogos.
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