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Estados Unidos

Lewandowski a caminho dos Chicago Fire

28 jun, 2026 - 21:13

Negócio não é ainda oficial, mas deve ser fechado nesta semana.

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Robert Lewandowski está a caminho do Chicago Fire, da MLS, nos Estados Unidos.

É o que garante Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

O internacional polaco, de 37 anos, deve assinar durante a semana que agora começa.

O avançado está em final de contrato com o Barcelona.

Na época passada, Lewandowski marcou 19 golos e fez duas assistências em 45 jogos.

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