Enzo Maresca é o sucessor de Guardiola no Manchester City

“O italiano assinou um contrato de três anos, até ao verão de 2029. Para Maresca esta será a terceira passagem pelo clube e chega munido de uma vasta experiência e sucesso ao mais alto nível”, referiu o City. Enzo Maresca, que esteve época e meia à frente do Chelsea, chega ao Manchester City com a difícil missão de substituir o espanhol Pep Guardiola, que venceu tudo o que era possível ao longo de 10 épocas ao comando do clube. “Esta será a minha terceira passagem por aqui. Conheço este clube, conheço as exigências e as expectativas. A qualidade das pessoas que aqui trabalham é o que torna tudo tão especial, e quero agradecer-lhes por demonstrarem confiança na minha capacidade”, disse Maresca, citado pelo clube. O treinador, de 46 anos, treinou as equipas de sub-21 e sub-23 do Manchester City em 2020/21 e foi adjunto de Guardiola na equipa principal em 2022/23, numa época em que venceram o Mundial de clubes, a Supertaça europeia, a Liga dos Campeões, a Liga inglesa e a Taça de Inglaterra.

O italiano Enzo Maresca foi oficializado como novo treinador do Manchester City, com um contrato de três épocas, até 2029, informou o vice-campeão inglês de futebol.

Maresca treinou também em Inglaterra o Leicester, conduzindo os ‘foxes’ ao título no Championship (segunda divisão) em 2023/24 e a um regresso à Premier League.

“Para além dos seus sucessos no Chelsea [Campeonato do Mundo de clubes e Liga Conferência] e no Leicester, o seu historial no City fala por si. Comandou a nossa EDS [equipa de desenvolvimento do clube] com distinção e foi um dos principais responsáveis na histórica conquista da tríplice coroa”, explicou Ferran Soriano, diretor do clube.

No City, o treinador terá a enorme missão de fazer esquecer Guardiola, face às conquistas ‘gigantes’ do espanhol (seis Ligas, três Taças de Inglaterra, três Supertaças, cinco Taças da Liga inglesa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes).

No Manchester City, que na última época se teve de ‘contentar’ com a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga Inglesa, alinham os internacionais portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes, tendo Bernardo Silva terminado contrato e rumado ao Real Madrid.

City paga indemnização ao Chelsea

Também hoje, o Chelsea emitiu um comunicado a explicar publicamente as razões da saída de Maresca do clube no final de dezembro último, depois de o treinador transmitir ao clube londrino que existia interesse do City em contratá-lo para esta época.

"Dadas as circunstâncias e o respeito mútuo entre os clubes, foi assinado um acordo confidencial com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma indemnização. Foi ainda assinado um acordo confidencial com o ex-treinador, pelo qual ele pagará uma indemnização", referem hoje os 'blues'.

O emblema londrino historiou também os acontecimentos, explicando que, a partir desse interesse comunicado por Maresca, no decorrer da última época, houve um sentimento de desilusão perante a situação.

"Em dezembro de 2025, o nosso treinador demitiu-se do cargo de forma inesperada e abrupta. Obviamente, sentimo-nos desiludidos, pois acreditávamos que a sua mente e coração estavam focados noutro clube e noutra oportunidade, apesar de ter chegado ao Chelsea apenas um ano antes", explicaram.

Na próxima temporada, o emblema londrino terá como treinador o espanhol Xabi Alonso, com o qual assinou por quatro temporadas.