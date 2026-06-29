Jonas Wind é reforço de peso para o ataque do SC Braga

O avançado Jonas Wind, internacional pela Dinamarca, é reforço do Sporting de Braga a custo zero, segundo avançou o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano.

Wind, de 27 anos, é reforço de peso para o ataque dos minhotos.

O ponta de lança terminou contrato com o Wolfsburgo, onde esteve quatro temporadas e meia, e reforça o Braga sem qualquer custo de transferência. Nos últimos meses, esteve associado ao Celtic e ao Leverkusen.

Wind viveu a pior época da carreira em 2025/26, marcada por muitos problemas físicos. Marcou apenas um golo em 12 jogos disputados pelo clube que desceu à segunda divisão alemã.

Formado no Copenhaga, foi na capital da Dinamarca que fez boa parte da carreira, entre 2017 e 2021, quando se mudou para a Bundesliga no mercado de inverno a troco de 12 milhões de euros.

Wind oferece um perfil mais físico ao ataque de Carlos Vicens, embora tenha no jogo associativo algumas semelhanças a Pau Vítor.

Os 17 golos que marcou em 2021/22 foram o seu melhor registo individual, mas é um ponta de lança com muitas assistências e que cria espaço para o que os rodeiam.

A carreira internacional de Wind é também um ponto de destaque: o ponta de lança é habitualmente convocado para a seleção do seu país e soma oito golos em 37 internacionalizações. Esteve no Euro 2020 e 2024 e no Mundial 2022.

Wind reforça o contingente de dinamarqueses a atuar em Portugal, para lá de Alexander Bah, no Benfica, Morten Hjulmand, no Sporting, e Victor Froholdt, do FC Porto.