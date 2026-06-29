- Bola Branca 18h15
- 29 jun, 2026
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Lewandowski muda-se para a MLS. Para trás, ficam mais de 700 golos na Europa
29 jun, 2026 - 21:51 • Eduardo Soares da Silva
Adeptos do FC Porto chegaram a sonhar com a contratação do polaco, mas o goleador assina mesmo pelos Chicago Fire por duas temporadas.
Os Chicago Fire, da MLS americana, anunciaram a contratação de Robert Lewandowski, que assina por duas temporadas.
Depois de terminado o contrato com o Barcelona, o melhor marcador da história da seleção da Polónia decide rumar ao outro lado do Atlântico e reforçar o clube americano.
Uma visita do ponta de lança de 37 anos ao centro de treinos dos Chicago Fire foi pública, há algumas semanas, e o negócio acaba por se concretizar, apesar dos rumores.
A possibilidade de Lewandowski rumar ao FC Porto começou a ser especulada nas redes sociais, devido à ligação com os três jogadores da seleção polaca que fazem parte do plantel dos campeões nacionais.
O presidente André Villas-Boas foi questionado sobre o tema em várias ocasiões e garantiu sempre que o ponta de lança estava acima das capacidades financeiras do FC Porto.
Lewandowski viveu a sua época menos goleadora em 15 anos, ao marcar 19 golos pelo Barcelona, clube que representou nos últimos quatro anos.
O goleador leva mais de 700 golos na carreira, entre Znicz Pruszków, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona. Conquistou mais de 30 troféus, entre os quais uma Liga dos Campeões e dez títulos da Bundesliga.
Lewandowski junta-se ao leque de estrelas em fim de carreira que estão a jogar, atualmente, nos Estados Unidos da América: Lionel Messi, Casemiro e Luís Suárez no Inter Miami, Son Heung-min no Los Angeles FC e Antoine Griezmann no Orlando City.
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