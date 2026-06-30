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Grimaldo reforça o Atlético de Madrid e vai estrear-se na La Liga aos 30 anos

30 jun, 2026 - 16:31 • Eduardo Soares da Silva

No verão passado, o lateral decidiu ficar mais uma temporada no Bayer Leverkusen e regressa agora a Espanha para jogar nos "colchoneros". Negócio rende cerca de 20 milhões de euros aos alemães.

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O Atlético de Madrid anunciou, em comunicado, a contratação de Álex Grimaldo, que deixa o Bayer Leverkusen para regressar a Espanha.

O lateral-esquerdo vai estrear-se na La Liga aos 30 anos de idade, depois de ter feito a carreira toda em Portugal, no Benfica, e na Alemanha, ao serviço do Leverkusen.

No verão passado, Grimaldo optou por ficar mais uma época na equipa alemã, apesar de grande parte do plantel que fez história ao conquistar o título em 2023/24 ter decidido sair. Assumiu a braçadeira de capitão e liderou a a equipa, que terminou no 6.º posto da Bundesliga, chegou às meias-finais da Taça e aos "oitavos" da Liga dos Campeões.

O defesa deixa os farmacêuticos por cerca de 20 milhões de euros. Para trás, ficam 30 golos, 41 assistências e três títulos em 145 jogos pelo clube alemão.

Grimaldo passou a maior parte da carreira em Portugal, ao serviço do Benfica, que o recrutou na equipa B do Barcelona em janeiro de 2016.

O espanhol fez oito temporadas no clube encarnado até sair, a custo zero, rumo à Bundesliga. Grimaldo está ao serviço da Espanha no Mundial 2026 e, depois de um período de férias, arranca uma nova era nos "colchoneros".

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