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Ruben Amorim reforça ataque do AC Milan com Gonçalo Ramos

30 jun, 2026 - 15:54 • Eduardo Soares da Silva

Ponta de lança deixa o PSG por um valor a rondar os 70 milhões de euros.

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O AC Milan anunciou a contratação do avançado Gonçalo Ramos, que deixa os campeões europeus do Paris Saint-Germain.

Tapado pelo Bola de Ouro, Ousmane Dembelé, o ponta de lança de 25 anos decide deixar o PSG após três épocas de grande sucesso coletivo, com duas Ligas dos Campeões conquistadas.

Gonçalo Ramos afirmou-se como um suplente de luxo do PSG, tendo marcado 45 golos em 131 jogos pelos parisienses, mas apenas titular em 54 dessas partidas.

No AC Milan, assina um contrato válido até 2031 e deverá ser o titular na nova equipa de Ruben Amorim, que se procura reerguer depois de ter falhado a Liga dos Campeões na época passada.

Ramos está atualmente nos Estados Unidos da América a disputar o Mundial com a seleção portuguesa, tendo feito apenas sete minutos na primeira jornada frente à República Democrática do Congo.

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