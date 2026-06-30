Tottenham fecha contratação de Mateus Fernandes, o terceiro português mais caro da história

O Tottenham fechou acordo com o West Ham para a transferência do médio Mateus Fernandes, que se tornará o terceiro português mais caro da história.

Segundo o jornal "The Athletic", as longas negociações chegaram a bom porto, com os "hammers" a aceitarem uma proposta a rondar os 98 milhões de euros.

Apenar João Félix, quando trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 127 milhões, e Cristiano Ronaldo, quando a Juventus pagou ao Real Madrid 117 milhões de euros, superam o custo de Fernandes.

Formado no Sporting, Mateus Fernandes nunca foi aposta para Ruben Amorim, que o chegou a estrear na equipa principal.

Depois de um empréstimo de sucesso no Estoril Praia e sem afirmação à vista em Alvalade, Fernandes rumou à Premier League no verão de 2024 e assinou pelo Southampton a troco de 15 milhões de euros.

Após a despromoção dos "Saints", o médio mudou-se para o West Ham por cerca de 44 milhões de euros, mas voltou a não evitar a descida ao Championship. Ainda asism, dá agora o salto para um dos maiores clubes da Premier League.

O Sporting lucrará cerca de 3,3 milhões de euros com a transferência, devido ao mecanismo de solidariedade correspondente aos anos de formação.

Mateus Fernandes é já internacional A pela seleção portuguesa, embora Roberto Martínez não tenha convocado o médio para o Mundial 2026. Este mês, esteve ao serviço da seleção sub-21.