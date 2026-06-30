- Bola Branca 18h15
- 30 jun, 2026
-
Tottenham fecha contratação de Mateus Fernandes, o terceiro português mais caro da história
30 jun, 2026 - 19:28 • Eduardo Soares da Silva
Médio vai render ao West Ham quase 100 milhões de euros e será o jogador mais caro da história do Tottenham.
O Tottenham fechou acordo com o West Ham para a transferência do médio Mateus Fernandes, que se tornará o terceiro português mais caro da história.
Segundo o jornal "The Athletic", as longas negociações chegaram a bom porto, com os "hammers" a aceitarem uma proposta a rondar os 98 milhões de euros.
Apenar João Félix, quando trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 127 milhões, e Cristiano Ronaldo, quando a Juventus pagou ao Real Madrid 117 milhões de euros, superam o custo de Fernandes.
Formado no Sporting, Mateus Fernandes nunca foi aposta para Ruben Amorim, que o chegou a estrear na equipa principal.
Depois de um empréstimo de sucesso no Estoril Praia e sem afirmação à vista em Alvalade, Fernandes rumou à Premier League no verão de 2024 e assinou pelo Southampton a troco de 15 milhões de euros.
Após a despromoção dos "Saints", o médio mudou-se para o West Ham por cerca de 44 milhões de euros, mas voltou a não evitar a descida ao Championship. Ainda asism, dá agora o salto para um dos maiores clubes da Premier League.
O Sporting lucrará cerca de 3,3 milhões de euros com a transferência, devido ao mecanismo de solidariedade correspondente aos anos de formação.
Mateus Fernandes é já internacional A pela seleção portuguesa, embora Roberto Martínez não tenha convocado o médio para o Mundial 2026. Este mês, esteve ao serviço da seleção sub-21.
- Bola Branca 18h15
- 30 jun, 2026
-
- Mateus Fernandes no Real Madrid "pode dar muito ao futebol português"
- Mateus Fernandes no Real Madrid? Vasco Seabra "ainda não sabe" o teto máximo do médio
- Ricardo Velho e Mateus Fernandes, os estreantes número 15 e 16 de Martínez
- Mateus Fernandes: "Estou aqui para tentar ir ao Mundial, tenho de fazer as coisas direitas no dia a dia"
- Mateus Fernandes no Real Madrid "pode dar muito ao futebol português"
- Mateus Fernandes no Real Madrid? Vasco Seabra "ainda não sabe" o teto máximo do médio
- Ricardo Velho e Mateus Fernandes, os estreantes número 15 e 16 de Martínez
- Mateus Fernandes: "Estou aqui para tentar ir ao Mundial, tenho de fazer as coisas direitas no dia a dia"