Croácia. “Espero uma batalha a meio campo”

O selecionador da Croácia afirma que o duelo com Portugal nos 16 avos de final do Mundial'2026 vai ser uma "batalha" e enaltece a capacidade da equipa lusa, apesar das dificuldades vividas na fase de grupos.

"Uma nova taça começa amanhã [quinta-feira]. Também tivemos as nossas dificuldades. O que sabemos é que vamos ter pela frente uma seleção muito potente com jogadores que atuam nas melhores equipas do mundo, que já ganharam muito títulos e que têm poucos pontos fracos", afirmou Zlatko Dalic, na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Croácia, no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O técnico de 59 anos, selecionador croata desde 2017, confessou que Portugal é a seleção mais forte que a sua equipa poderia encontrar nesta fase e lembrou que qualquer erro poderá enviar a Croácia mais cedo para casa.

"Portugal tem jogadores taticamente e tecnicamente muito bons. Dos melhores do mundo. Por isso, e tendo em conta a nossa forma de jogar, espero uma batalha a meio campo. Não vamos mudar a nossa forma de atuar, mas temos de ser agressivos e disciplinados perante uma seleção fantástica", referiu.

Nesse sentido, Dalic lembrou que a Croácia nunca venceu Portugal na fase final de grandes competições, assim como em jogos oficiais. "Eles têm muita experiência em jogos a eliminar, mas nisso também somos fortes. Acredito que podemos ganhar, mas, como já disse, temos sobretudo de estar concentrados e efetuar o menos número de erros possível. Aliás, estamos proibidos de cometer erros", sublinhou.

Desde que está no cargo, Dalic levou a Croácia a uma final, no Mundial'2018, na Rússia, e ao terceiro lugar do último Campeonato do Mundo, que decorreu no final de 2022 no Qatar.

"Foram duas campanhas incríveis, mas também inesperadas. Será difícil repetir. Temos agora uma equipa que é uma mistura dessa geração com jogadores que estão agora a aparecer no futebol internacional", concluiu.

O Portugal-Croácia está agendado para as 00h00 de sexta-feira, no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

O Mundial'2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.