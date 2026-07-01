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Um e-mail às 23h58. Nottingham Forest prepara-se para despedir Vítor Pereira

01 jul, 2026 - 17:03 • Eduardo Soares da Silva

O clube inglês decidiu acionar uma cláusula que lhe permitia despedir o treinador até ao final de junho.

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O Nottingham Forest terá informado o treinador português Vítor Pereira que não vai continuar aos comandos do clube, em vésperas de arranque de pré-época.

De acordo com a imprensa inglesa, o Forest acionou às 23h58 da última noite uma cláusula, válida até ao final de junho, que permitia ao clube rescindir contrato com o técnico.

A decisão apanha de surpresa o treinador português, que tinha planeadas as primeiras semanas da pré-temporada, com estágio em Portugal e alguns amigáveis marcados, por exemplo, frente ao Sporting e Vitória de Guimarães.

Vítor Pereira chegou ao Forest em fevereiro de 2026 para ser o quarto treinador da temporada e conseguiu mudar o rumo da equipa e assegurar uma manutenção tranquila na Premier League.

A equipa terminou no 16.º lugar, a cinco pontos do West Ham, primeiro despromovido ao Championship, e ainda conduziu o Forest às meias-finais da Liga Europa.

O técnico de 57 anos viveu a sua segunda época na Premier League. Em 2024/25, conseguiu salvar o Wolverhampton da descida, repetindo o feito com o Forest.

Substituto já está encontrado

O Forest já terá encontrado o novo treinador: Oliver Glasner, que deixa o Crystal Palace.

O austríaco terminou contrato com a equipa londrina, onde venceu três troféus nas últimas épocas: a Liga Conferência, a FA Cup e a Supertaça.

A saída de Glasner já estava anunciada há vários meses e fica agora confirmada a sua manutenção na Premier League.

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  • 01 jul, 2026
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