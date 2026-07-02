Tottenham oficializa compra de Mateus Fernandes, o terceiro português mais caro de sempre

O Tottenham anuncia, esta quinta-feira, a contratação de Mateus Fernandes ao West Ham. Embora os dois clubes não tenham revelado os valores, a imprensa inglesa aponta para números que fazem do médio, de 21 anos, o terceiro futebolista português mais caro da história.

Segundo o jornal "The Athletic", os "hammers" aceitaram uma proposta a rondar os 99 milhões de euros. Só João Félix, quando trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 127 milhões, e Cristiano Ronaldo, quando a Juventus pagou ao Real Madrid 117 milhões de euros, superam esse custo.

O Tottenham também não indica a duração de contrato de Matheus Fernandes, que vai envergar a camisola número 18.

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Formado no Sporting, Mateus Fernandes nunca foi aposta para Ruben Amorim, que ainda assim chegou a estreá-lo na equipa principal.

Depois de um empréstimo de sucesso no Estoril Praia e sem afirmação à vista em Alvalade, Fernandes rumou à Premier League no verão de 2024 e assinou pelo Southampton, a troco de 15 milhões de euros.

Após a despromoção dos "Saints", o médio mudou-se para o West Ham, por cerca de 44 milhões de euros. No entanto, voltou a não conseguir evitar a descida ao Championship. Não obstante, dá agora o salto para um dos maiores clubes da Premier League e será treinado por Roberto De Zerbi.

O Sporting encaixa cerca de 3,3 milhões de euros com o negócio, devido ao mecanismo de solidariedade correspondente aos anos de formação.

Mateus Fernandes é já internacional A pela seleção portuguesa, embora Roberto Martínez não tenha convocado o médio para o Mundial 2026, que ainda decorre. Em junho, esteve ao serviço da seleção sub-21.