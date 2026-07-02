Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 01 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de Transferências

Tottenham oficializa compra de Mateus Fernandes, o terceiro português mais caro de sempre

02 jul, 2026 - 10:58 • Inês Braga Sampaio

Médio internacional português, de 21 anos, deixa o West Ham por cerca de 99 milhões de euros. Só João Félix (Atlético) e Cristiano Ronaldo (Juventus) custaram mais.

A+ / A-

O Tottenham anuncia, esta quinta-feira, a contratação de Mateus Fernandes ao West Ham. Embora os dois clubes não tenham revelado os valores, a imprensa inglesa aponta para números que fazem do médio, de 21 anos, o terceiro futebolista português mais caro da história.

Segundo o jornal "The Athletic", os "hammers" aceitaram uma proposta a rondar os 99 milhões de euros. Só João Félix, quando trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 127 milhões, e Cristiano Ronaldo, quando a Juventus pagou ao Real Madrid 117 milhões de euros, superam esse custo.

O Tottenham também não indica a duração de contrato de Matheus Fernandes, que vai envergar a camisola número 18.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Formado no Sporting, Mateus Fernandes nunca foi aposta para Ruben Amorim, que ainda assim chegou a estreá-lo na equipa principal.

Depois de um empréstimo de sucesso no Estoril Praia e sem afirmação à vista em Alvalade, Fernandes rumou à Premier League no verão de 2024 e assinou pelo Southampton, a troco de 15 milhões de euros.

Após a despromoção dos "Saints", o médio mudou-se para o West Ham, por cerca de 44 milhões de euros. No entanto, voltou a não conseguir evitar a descida ao Championship. Não obstante, dá agora o salto para um dos maiores clubes da Premier League e será treinado por Roberto De Zerbi.

O Sporting encaixa cerca de 3,3 milhões de euros com o negócio, devido ao mecanismo de solidariedade correspondente aos anos de formação.

Mateus Fernandes é já internacional A pela seleção portuguesa, embora Roberto Martínez não tenha convocado o médio para o Mundial 2026, que ainda decorre. Em junho, esteve ao serviço da seleção sub-21.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 01 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)