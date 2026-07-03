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Ange Postecoglou é o novo treinador de Ronaldo e Félix no Al-Nassr

03 jul, 2026 - 17:44 • Eduardo Soares da Silva

Treinador australiano volta ao ativo depois da má e curta experiência no Nottingham Forest.

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O australiano Ange Postecoglou é o novo treinador do Al-Nassr, equipa com Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel.

O técnico de 60 anos está fora do ativo desde a curtíssima passagem, sem vitórias, pelo Nottingham Forest. Antes, venceu uma Liga Europa pelo Tottenham e foi bicampeão escocês no Celtic.

Postecoglou foi ainda treinador do Yokohama Marinos, no Japão, foi selecionador australiano e treinou o Melbourne Victory e Brisbane Roar.

Na Arábia Saudita, assina um contrato válido por duas temporadas, até 2028.

O atual selecionador português, Roberto Martínez, foi associado ao cargo, até porque termina contrato com a Federação Portuguesa de Futebol no final do Mundial2026.

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  • 03 jul, 2026
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