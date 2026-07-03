- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-
Ange Postecoglou é o novo treinador de Ronaldo e Félix no Al-Nassr
03 jul, 2026 - 17:44 • Eduardo Soares da Silva
Treinador australiano volta ao ativo depois da má e curta experiência no Nottingham Forest.
O australiano Ange Postecoglou é o novo treinador do Al-Nassr, equipa com Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel.
O técnico de 60 anos está fora do ativo desde a curtíssima passagem, sem vitórias, pelo Nottingham Forest. Antes, venceu uma Liga Europa pelo Tottenham e foi bicampeão escocês no Celtic.
Postecoglou foi ainda treinador do Yokohama Marinos, no Japão, foi selecionador australiano e treinou o Melbourne Victory e Brisbane Roar.
Na Arábia Saudita, assina um contrato válido por duas temporadas, até 2028.
O atual selecionador português, Roberto Martínez, foi associado ao cargo, até porque termina contrato com a Federação Portuguesa de Futebol no final do Mundial2026.
- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-