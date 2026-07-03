Futuro em aberto. Palhinha não fica no Tottenham e regressa ao Bayern

O médio João Palhinha está de saída do Tottenham, uma vez que o clube londrino não acionou a cláusula de compra do internacional português.

Palhinha foi fundamental para a manutenção dos "Spurs". Fez 45 jogos e marcou sete golos, um recorde na carreira. O último que marcou, frente ao Everton na última jornada, confirmou a permanência do clube na Premier League.

No entanto, o clube está a investir com força no mercado de verão e já gastou 200 milhões de euros em dois médios, Sandro Tonali e Mateus Fernandes, o que retirou espaço a Palhinha.

"Representar o Tottenham teve um impacto profundo na minha vida, não só profissional, como pessoal, e vou levar comigo para sempre. Tentei sempre devolver da melhor forma que consegui, dentro e fora de campo. Com o maior respeito e gratidão, despeço-me de todos", pode ler-se num comunicado nas redes sociais.

Palhinha esteve cedido pelo Bayern de Munique, com uma cláusula de 30 milhões de euros. Regressa agora aos bávaros, mas com pouca esperança de reintegração.

Este verão, o médio já esteve associado a um regresso ao Sporting para substituir a provável saída de Mortem Hjulmand. Palhinha foi formado no Sporting e fez duas épocas na equipa A antes de rumar ao Fulham, em 2022.

Palhinha foi uma das grandes ausências do Mundial 2026. Esteve nos últimos três torneios internacionais, mas ficou de fora por opção de Roberto Martínez.