Klopp disposto a assumir cargo de selecionador da Alemanha

Jürgen Klopp está disposto a assumir o cargo de selecionador da Alemanha, segundo confirma a Federação Alemã de Futebol, esta sexta-feira.

Em comunicado, a DFB (sigla alemã) confirma a saída de Julian Nagelsmann do cargo, depois da eliminação surpresa frente ao Paraguai, nos 16 avos de final do Mundial 2026, e anuncia que está a negociar com Klopp.

"A DFB está a conversa com Jürgen Klopp, que já indicou uma disponibilidade geral para assumir o papel [de selecionador]", lê-se no texto.

A DFB refere que o diretor desportivo Andreas Rettig também está de saída, optando por não renovar o contrato que termina no final deste ano, "por razões pessoais". Uma decisão que terá sido tomada ainda antes do Mundial de Futebol, segundo o comunicado.

Jürgen Klopp abandonou o Liverpool em 2024, referindo na altura que estava "sem energia" e que necessitava de fazer uma pausa do cargo de treinador. Nos últimos anos, tem ocupado o cargo de Diretor-Geral para o Futebol do grupo Red Bull.

Apesar de ter insistido em algumas entrevistas que se tinha reformado enquanto treinador, o seu nome chegou a ser associado a alguns clubes, como, até recentemente, o Real Madrid, negando sempre essas hipóteses. No entanto, este ano, o alemão admitiu disponibilidade para voltar a treinar.

Um dos técnicos mais populares da última década, Jürgen Klopp já conquistou duas ligas alemãs, duas Taças da Alemanha e uma Supertaça alemã pelo Borussia Dortmund, assim como uma Premier Legue, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesas, uma Community Shield, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Campeonato do Mundo de Clubes pelo Liverpool.