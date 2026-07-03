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Nathaniel Brown é o segundo grande investimento do Bayern

03 jul, 2026 - 13:35

Depois de Ismael Saibari, os bávaros recuperam a tradição de contratar os melhores da Bundesliga e resolvem o problema no lado esquerdo da defesa com o internacional alemão.

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O Bayern de Munique anunciou a contratação do lateral Nathaniel Brown, proveniente do Eintracht Frankfurt.

Os bávaros seguem a longa tradição de recrutar os melhores da Bundesliga. Brown, lateral-esquerdo de 23 anos, viveu uma época de afirmação total no Eintracht, com quatro golos e seis assistências, e assina até 2031.

As prestações levaram Brown ao Mundial2026, que foi titular na maioria dos jogos, tendo até marcado na fase de grupos frente a Curaçau.

De acordo com a imprensa alemã, o Bayern paga cerca de 55 milhões de euros para contratar o lateral.

"O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Eu sou da Bavária e quase todas as pessoas na minha cidade natal apoiam o Bayern. É um grande passo para mim, tudo tem acontecido muito rapidamente na minha carreira, espero que continue assime, não vou parar de trabalhar", prometeu Brown.

O lado esquerdo da defesa foi uma das maiores dores de cabeça para Vincent Kompany na temporada passada. Alphonso Davies ainda não recuperou totalmente fisicamente, Raphael Guerreiro foi mais usado como médio.

Konrad Laimer, lateral-direito, e Tom Bischof, médio, foram regularmente utilizados nessa posição ao longo da temporada.

Brown é o segundo grande investimento do Bayern neste verão depois da contratação do médio-ofensivo Ismael Saibari, do PSV, também por 55 milhões de euros.

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