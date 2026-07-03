Nathaniel Brown é o segundo grande investimento do Bayern

O Bayern de Munique anunciou a contratação do lateral Nathaniel Brown, proveniente do Eintracht Frankfurt.

Os bávaros seguem a longa tradição de recrutar os melhores da Bundesliga. Brown, lateral-esquerdo de 23 anos, viveu uma época de afirmação total no Eintracht, com quatro golos e seis assistências, e assina até 2031.

As prestações levaram Brown ao Mundial2026, que foi titular na maioria dos jogos, tendo até marcado na fase de grupos frente a Curaçau.

De acordo com a imprensa alemã, o Bayern paga cerca de 55 milhões de euros para contratar o lateral.

"O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Eu sou da Bavária e quase todas as pessoas na minha cidade natal apoiam o Bayern. É um grande passo para mim, tudo tem acontecido muito rapidamente na minha carreira, espero que continue assime, não vou parar de trabalhar", prometeu Brown.