Real Madrid confirma contratação de Denzel Dumfries ao Inter

O futebolista internacional neerlandês Denzel Dumfries, que alinhava no Inter Milão, assinou contrato para as próximas quatro épocas com o Real Madrid, que é treinado pelo português José Mourinho, anunciaram este domingo os clubes espanhol e italiano.

O Real Madrid informou que o lateral direito, de 30 anos, ficou vinculado até 30 de junho de 2030. O Inter Milão, que Dumfries representou nas últimas cinco temporadas e com o qual tinha contrato até 2028, precisou que o clube da capital espanhola ativou a cláusula de rescisão do lateral direito.

Apesar de nenhum dos clubes ter indicado o valor da cláusula de rescisão, vários órgãos de comunicação social em Espanha e Itália indicam que ascendia a 20 milhões euros, considerado invulgarmente baixo para o padrão do mercado futebolístico atual, mas que ficou estipulado na última renovação contratual com o internacional neerlandês.

Dumfries é o quarto reforço para 2026/27 da equipa treinada por José Mourinho (que deixou o Benfica no fim da época passada), depois do lateral espanhol Marc Cucurella (ex-Chelsea), do médio português Bernardo Silva e do central francês Ibrahima Konaté, os dois últimos a custo zero, após terem terminado os respetivos contratos com Manchester City e Liverpool, respetivamente.

A contratação de Dumfries — tal como a de Konaté – foram promessas eleitorais de Florentino Pérez, que foi reeleito presidente dos ‘merengues’ no mês passado, e pretende resolver os problemas sentidos pela equipa no lado direito da defesa, devido à irregularidade do inglês Trent Alexander-Arnold e à saída do veterano Dani Carvajal.

O jogador, que representou os Países Baixos no Mundial2026, conquistou no Inter Milão dois títulos italianos e três edições da Taça de Itália e da Supertaça transalpina, tendo marcado 27 golos e efetuado 28 assistências em 207 jogos realizados pelos "nerazzurri".