Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Oliver Glasner é o sucessor de Vítor Pereira no Nottingham Forest

06 jul, 2026 - 18:25 • Lusa

o Nottingham Forest, que terminou a Liga inglesa de 2025/26 em 16.º lugar, não especifica a duração de contrato com Oliver Glasner, que chega ao clube depois de duas épocas e meia no Crystal Palace.

A+ / A-

O austríaco Oliver Glasner é o novo treinador da equipa de futebol do Nottingham Forest, informou esta segunda-feira o clube inglês, poucos dias depois de acionar a cláusula de rescisão mútua no contrato com o português Vítor Pereira.

"Glasner chega ao Forest depois de se ter tornado o terceiro treinador principal a conquistar tanto a UEFA Europa League como a UEFA Conference League. O seu sucesso europeu, juntamente com os títulos nacionais em Inglaterra, reforça o seu historial de construção de equipas vencedoras", referiu o clube.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No comunicado, o Nottingham Forest, que terminou a Liga inglesa de 2025/26 em 16.º lugar, não especifica a duração de contrato com Oliver Glasner, que chega ao clube depois de duas épocas e meia no Crystal Palace.

O treinador, de 51 anos, venceu com a equipa londrina uma Supertaça inglesa (2025/26), a Taça de Inglaterra (2024/25) e a Liga Conferência (2025/26), depois de também ter conquistado a Liga Europa em 2021/22, com os alemães do Eintracht Frankfurt.

Glasner, que se iniciou como coordenador técnico dos austríacos do Salzburgo, em 2011/12, treinou ainda os também austríacos do Liefering, SV Ried e LASK e, na Alemanha, o Wolfsburgo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde