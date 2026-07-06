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Futebol Internacional
Oliver Glasner é o sucessor de Vítor Pereira no Nottingham Forest
06 jul, 2026 - 18:25 • Lusa
o Nottingham Forest, que terminou a Liga inglesa de 2025/26 em 16.º lugar, não especifica a duração de contrato com Oliver Glasner, que chega ao clube depois de duas épocas e meia no Crystal Palace.
O austríaco Oliver Glasner é o novo treinador da equipa de futebol do Nottingham Forest, informou esta segunda-feira o clube inglês, poucos dias depois de acionar a cláusula de rescisão mútua no contrato com o português Vítor Pereira.
"Glasner chega ao Forest depois de se ter tornado o terceiro treinador principal a conquistar tanto a UEFA Europa League como a UEFA Conference League. O seu sucesso europeu, juntamente com os títulos nacionais em Inglaterra, reforça o seu historial de construção de equipas vencedoras", referiu o clube.
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No comunicado, o Nottingham Forest, que terminou a Liga inglesa de 2025/26 em 16.º lugar, não especifica a duração de contrato com Oliver Glasner, que chega ao clube depois de duas épocas e meia no Crystal Palace.
O treinador, de 51 anos, venceu com a equipa londrina uma Supertaça inglesa (2025/26), a Taça de Inglaterra (2024/25) e a Liga Conferência (2025/26), depois de também ter conquistado a Liga Europa em 2021/22, com os alemães do Eintracht Frankfurt.
Glasner, que se iniciou como coordenador técnico dos austríacos do Salzburgo, em 2011/12, treinou ainda os também austríacos do Liefering, SV Ried e LASK e, na Alemanha, o Wolfsburgo.
- Bola Branca 18h15
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