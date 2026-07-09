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Futebol Internacional
Morreu afogado antigo futebolista romeno e autarca de Apold
09 jul, 2026 - 16:53 • Lusa
A morte de Gabriel Muresan foi confirmada pela federação romena de futebol, que lembrou que o antigo médio foi nove vezes internacional
O antigo futebolista internacional romeno Gabriel Muresan, de 44 anos, morreu afogado num lago perto da cidade onde era presidente da câmara, informou esta quinta-feira a imprensa local.
A informação foi confirmada pela federação romena de futebol, que lembrou que o antigo médio foi nove vezes internacional, participando em apuramentos para o Mundial e para o Europeu, no período entre 2007 e 2011.
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"A Federação Romena de Futebol expressa as suas mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos os que conheceram Gabriel Muresan", afirmou a federação.
Nas redes sociais, a Câmara de Apold, cidade na qual era presidente, definiu o ex-futebolista "como um servidor dedicado à comunidade".
O antigo jogador alinhou em clubes como o Gaz Metan, Gloria Bistrita, Cluj e Targu Mures, e no estrangeiro vestiu as cores dos russos do Tom Tomsk.
- Bola Branca 12h44
- 09 jul, 2026
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