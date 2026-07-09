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Sem espaço no Forest, Jota Silva roda no Olympiakos

09 jul, 2026 - 15:36 • Eduardo Soares da Silva

O internacional português vai jogar no clube que partilha o mesmo proprietário. Em entrevista à Renascença em junho, Jota assumiu o objetivo de voltar à seleção nacional.

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O Olympiakos anunciou a contratação do internacional português Jota Silva, que é emprestado pelo Nottingham Forrest, com opção de compra.

Jota tinha a expectativa de integrar a pré-época do clube inglês, mas acaba cedido ao clube que é detido pelo mesmo empresário grego, Evangelos Marinakis.

O internacional português de 26 anos esteve emprestado ao Besiktas na temporada passada, depois de ter falhado a transferência para o Sporting por alguns minutos no último dia do mercado.

Na Grécia, vai encontrar os portugueses Gelson Martins, Diogo Nascimento, Chiquinho e David Carmo.

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