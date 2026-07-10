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Milan
Mario Gila é reforço para Ruben Amorim
10 jul, 2026 - 19:30
Central espanhol estava na Lázio.
O Milan, de Ruben Amorim, oficializou a contratação do defesa central Mario Gila.
O espanhol, formado no Real Madrid, chega da Lázio e assina até 2031.
O central fez quatro épocas pela equipa italiana e na temporada passada esteve em 36 encontros.
Gila, de 25 anos, tem 1.85m e 82 kgs e joga preferencialmente com o pé direito.
Os “rossoneri” também já contrataram o português Gonçalo Ramos para o ataque.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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