Oficial. Pedro Emanuel no Vasco da Gama

O treinador Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco da Gama, do Brasileirão.

O técnico português, de 51 anos, foi oficializado esta sexta-feira nas redes sociais do "Gigante da Colina".

Pedro Emanuel assina até dezembro de 2027 e chega acompanhado pelos adjuntos Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista Gil Varajão.

O primeiro dia de trabalho vai ser já este sábado no centro de estágio do clube. Já a conferência de imprensa de apresentação está marcada para segunda-feira.

O último trabalho de Pedro Emanuel foi o Al-Fayha, da liga saudita.

Passam a ser seis os técnicos lusos no Brasileirão: Abel Ferreira, Leonardo Jardim, Artur Jorge, Luís Castro e Franclim Carvalho.

[atualizado às 23h00]