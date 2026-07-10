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Oficial. Pedro Emanuel no Vasco da Gama

10 jul, 2026 - 18:08 • Carlos Calaveiras

Técnico estava na Arábia Saudita e vai agora passar a ser o sexto treinador luso no Brasileirão.

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O treinador Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco da Gama, do Brasileirão.

O técnico português, de 51 anos, foi oficializado esta sexta-feira nas redes sociais do "Gigante da Colina".

Pedro Emanuel assina até dezembro de 2027 e chega acompanhado pelos adjuntos Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista Gil Varajão.

O primeiro dia de trabalho vai ser já este sábado no centro de estágio do clube. Já a conferência de imprensa de apresentação está marcada para segunda-feira.

O último trabalho de Pedro Emanuel foi o Al-Fayha, da liga saudita.

Passam a ser seis os técnicos lusos no Brasileirão: Abel Ferreira, Leonardo Jardim, Artur Jorge, Luís Castro e Franclim Carvalho.

[atualizado às 23h00]

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