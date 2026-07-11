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Futebolista sul-africano Jayden Adams morre aos 25 anos

11 jul, 2026 - 14:35 • Raul Santos

Esteve no Mundial de 2026.

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O meio-campista sul-africano Jayden Adams, do Mamelodi Sundowns, morreu aos 25 anos, apenas alguns dias depois de ter representado a seleção do seu país no Mundial 2026.

Não foram ainda avançadas as circunstâncias em que ocorreu a morte do atleta.

Adams era jogador dos Mamelodi Sundowns, equipa treinada pelo português Miguel Cardoso.

No Mundial 2026, esteve presente nos três jogos da primeira fase. Foi titular e substituído nas partidas com México e Chéquia. Na terceira partida, frente à Coreia do Sul, foi suplente utilizado. Totalizou 116 minutos.

No último jogo da África do Sul, que ditou o afastamento da equipa e a continuação em prova do Canadá, Jayden Adams não foi utilizado.

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