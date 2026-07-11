- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
Em Destaque
Alemanha
Klopp cada vez mais perto da seleção alemã
11 jul, 2026 - 17:21
Negociação está nos últimos detalhes para suceder a Nagelsmann.
O treinador Jurgen Klopp já tem um princípio de acordo com a Federação Alemã de Futebol (DFB) para assumir a seleção.
A informação está a ser avançada este sábado pela Sky Sports da Alemanha.
Segundo a mesma fonte, Klopp prepara-se para assinar contrato válido até ao final do Mundial 2030.
O técnico, de 59 anos, vai suceder a Julian Nagelsmann, demitido depois de a “Mannschaft” ter sido eliminada, da marca de grande penalidade, nos oitavos de final pelo Paraguai no Mundial 2026.
Klopp é atualmente diretor geral do futebol do grupo Red Bull, depois de nove temporadas aos comandos do Liverpool.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
Comentários