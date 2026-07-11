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Itália
Maldini vai ser diretor técnico da seleção italiana
11 jul, 2026 - 22:57
Itália falhou os últimos três campeonatos do Mundo de futebol.
O histórico Paolo Maldini prepara-se para ser o primeiro diretor técnico da seleção italiana de futebol.
A informação está a ser avançada este sábado pela “Gazzetta dello Sport” e ainda não é oficial.
O novo presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, está a reformular toda a estrutura do futebol transalpino e criou o novo cargo.
A confirmar-se, uma das primeiras missões de Maldini vai ser a escolha do novo selecionador. O cargo está vago desde a saída de Gennaro Gattuso.
Paolo Maldini, que deixou recentemente o cargo de diretor do Milan, vai assinar com a squadra azzurra por quatro anos.
De recordar que a Itália falhou a qualificação para os últimos três campeonatos do Mundo de futebol.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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