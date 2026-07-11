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Mercado de transferências
Oficial. Hjulmand no Atlético Madrid
11 jul, 2026 - 15:56 • Carlos Calaveiras
Sporting encaixa 40+5 milhões de euros pelo capitão.
O Atlético de Madrid e o Sporting oficializaram a transferência de Morten Hjulmand.
O médio dinamarquês, até agora capitão do Sporting, assinou contrato válido até 2031 com os colchoneros.
O clube espanhol paga 40 milhões de euros fixos, mais cinco em objetivos.
O “namoro” entre Hjulmand e o Atlético já duraria desde o chamado “mercado de inverno”, altura em que o jogador não participou num dos jogos dos leões.
O capitão dos leões deixa o Sporting após três épocas. Conquistou três troféus: dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal. Disputou 141 jogos (11459 minutos), apontou dez golos e fez 12 assistências.
Hjulmand é o terceiro reforço para Diego Simeone, depois do ex-Benfica Grimaldo e o extremo Kang-In Lee, que vai deixar o PSG.
- Bola Branca 18h14
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