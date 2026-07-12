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Forlan, novo selecionador interino do Uruguai

12 jul, 2026 - 22:14 • Carlos Calaveiras

Ex-avançado substitui Marcelo Bielsa no cargo.

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A Associação Uruguaia de Futebol oficializou Diego Forlán como selecionador interino.

O antigo avançado sucede a Marcelo Bielsa, despedido após o Mundial 2026, e vai ficar no cargo, pelo menos, até março de 2027.

A Federação uruguaia vai ter eleições no final do ano e será já a nova direção a decidir o futuro de Forlan à frente da seleção.

Para além da equipa principal, Forlan vai acumular com os sub-20.

O ex-jogador, de 47 anos, que brilhou, por exemplo, em Atlético Madrid e Manchester United, tem apenas duas experiências como técnico: em 2020, orientou o Peñarol durante 11 jogos e o Atenas, da segunda divisão do Uruguai.

De recordar que o Uruguai não passou da primeira fase de grupos no Mundial 2026.

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