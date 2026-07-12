França “sem franceses” na seleção. Polémica está instalada

Já aquece o ambiente antes do França – Espanha das meias-finais do Mundial 2026 e é bem fora do campo.

A polémica rebentou quando o antigo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, afirmou, numa coluna de opinião para o jornal “El Debate”, que a seleção francesa de futebol tem “um altíssimo nível, mas sem franceses”.

Pelo menos três ministros do governo Macron já reagiram, tal como o atual primeiro-ministro espanhol.

Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro, publicou este domingo uma mensagem na rede social X (ex-twitter): “Há quem ainda defina a pertença por um apelido, o local de nascimento ou a cor da pele. Já outros medem pela entrega ao país e a vontade de contribuir para o seu desenvolvimento. Seja jugando futebol, cuidando dos nossos idosos, abrindo negócios.

Espanha é de quem a ama e cá trabalha. Não de quem a envergonha com declarações xenófobas”.

Sanchez acrescenta: “França encontramo-nos nas meias-finais. Que ganhe o melhor e que perca o racismo”.

Já o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, considera “absolutamente inaceitáveis” as palavras de Rajoy.

Na resposta, Nuñez não poupou nas palavras à BFMTV: “Se essa declaração é exata, é absolutamente inaceitável. Não reflete de todo o que é a França”.

O governante gaulês acrescentou: a França é “um país de diversidade, onde toda a gente pode desenvolver-se e encontrar o seu lugar”.

“Só há uma França”, insiste Nuñez, “uma República na qual toda a gente deve poder encontrar o seu lugar, seja qual for a sua origem, as suas convicções ou a sua religião, desde que se respeitem as regras comuns da República”.

De recordar que a meia-final do Mundial 2026 entre França e Espanha está marcada para as 20h00 de 14 de julho.