Mundial com 64 seleções é hipótese para 2030

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirma que vai ser analisada a possibilidade de alargar o Mundial a 64 seleções já a partir da edição de 2030.

“É, definitivamente, uma questão que será examinada e discutida nos comités relevantes após este Mundial”, afirmou Infantino numa entrevista aos suíços da Bluewin.

Diz o líder da FIFA que o torneio é “para o mundo inteiro, não apenas para a Europa e para a América do Sul”.

“Todas as nações devem poder sonhar em participar no Mundial. A qualidade das equipas é extremamente alta e está a aumentar em todo o mundo. Se não dermos aos países mais pequenos a oportunidade de participar no Mundial, faltar-lhes-á o incentivo para continuarem a melhorar”, acrescentou.

A proposta de alargamento foi deixada pelos países da CONMEBOL, os países da América do Sul.

Contra o novo alargamento está o presidente da UEFA. Aleksandar Ceferin considera uma “má ideia”, por prejudicar o torneio e a qualificação europeia.

O atual Mundial estreou a versão com 48 seleções. Entre 1998 e 2022 foram 32.

De recordar que o Mundial 2030 vai ser organizada maioritariamente por Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.