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Bilic volta a ser selecionador da Croácia 14 anos depois

13 jul, 2026 - 17:06 • Inês Braga Sampaio

Ao fim de nove anos de mandato de Zlatko Dalic, o sucessor é alguém que conhece os cantos à casa: não só foi selecionador, como também foi internacional croata.

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A Croácia tem novo selecionador e é uma pessoa que conhece os cantos à casa. Trata-se de Slaven Bilic, que regressa ao cargo ao fim de 14 anos.

Chegaram ao fim nove anos de "reinado" de Zlatko Dalic, que levou a seleção dos Balcãs à final do Mundial 2018 (perdida para a França), ao terceiro lugar do Mundial 2022 e à final da Liga das Nações 2023 (Espanha). O eleito para lhe suceder é Bilic, que, além de já ter sido selecionador entre 2005 e 2012, também foi internacional croata enquanto jogador.

Como jogador, precisamente, era defesa-central, tendo jogado em clubes como Hajduk Split, na Croácia, e West Ham e Everton, em Inglaterra.

Como treinador, além de ter orientado a Croácia, passou por Lokomotiv de Moscovo, Besiktas, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoean, Watford e, mais recentemente, em 2023/24, Al-Fateh.

No Mundial 2026, a Croácia foi eliminada nos 16 avos de final, depois de perder, por 2-1, com Portugal. Um jogo em que marcaram Cristiano Ronaldo (68', de penálti), Ivan Perisic (53') e Gonçalo Ramos (90+4').

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  • 13 jul, 2026
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