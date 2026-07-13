Hjulmand sai "transformado" do Sporting e agora quer "vencer tudo o que puder" no Atlético

Morten Hjulmand disse esta segunda-feira que quer "ganhar tudo o que for possível" no Atlético de Madrid, revelando ter sido "fácil tomar a decisão" de se transferir do Sporting para o clube espanhol.

"A minha mentalidade é vencer tudo o que puder. (...) Estou aqui para vencer, para conquistar títulos, para ganhar tudo o que for possível... Também vamos disputar a Liga dos Campeões. O meu objetivo é o mesmo da equipa: vencer. Vamos lutar por isso do princípio ao fim. E, aconteça o que acontecer, vamos dar tudo de nós", afirmou o médio internacional dinamarquês, de 27 anos, na apresentação.

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O Sporting comunicou no sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a transferência do seu capitão para o Atlético de Madrid, que compreende o pagamento de um valor fixo de 40 milhões de euros (ME) por parte dos "colchoneros" e pode ascender a 45 ME, "em função da verificação de determinados objetivos".



"Foi fácil tomar a decisão quando soube que estavam interessados em mim, devido à história que tem na Liga espanhola e no futebol europeu. O clube é muitíssimo respeitado na Europa. E também pelos jogadores e treinadores que teve e que são uma grande inspiração para mim", observou.

Entre eles está o argentino Diego Simeone, o atual técnico do clube da capital espanhola, que contratou Hjulmand até 2031, após três épocas em Alvalade, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

"Falei com o 'mister' e senti a sua paixão e ambição para a próxima temporada durante essa conversa. Isso despertou ainda mais o meu interesse. Percebi o que significa ser jogador do Atlético de Madrid", assinalou o médio, que qualificou a mudança para Espanha de "um sonho tornado realidade".

"Sporting transformou-me como pessoa"

O Atlético de Madrid será o quinto clube na carreira de Hjulmand, iniciada no Copenhaga, mas com transferência, ainda com 19 anos, para os austríacos do Admira Wacker. Após duas épocas e meia, saiu, no mercado de inverno de 2021, para o Lecce, da Serie B, e no qual se manteve até 2022/23, já com a equipa italiana no principal escalão do futebol italiano.

"Alcancei muitos dos objetivos que tenho no Sporting, durante estes três anos. Conquistei troféus e a experiência que tive [em Lisboa] foi incrível. Transformou-me como pessoa, como já tive oportunidade de dizer aos adeptos do Sporting e aos meus antigos colegas", referiu.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacou "tudo o que [Hjulmand] fez" para se transferir para Madrid: "O teu empenho foi fundamental. O Atleti é paixão, esforço, coragem e coração. Podes ter a certeza de que todos nós, bem como a grande massa de adeptos 'rojiblanca', estaremos sempre contigo", observou o líder do clube espanhol.