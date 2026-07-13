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Brasil

Luís Castro anuncia contratação de Jovane Cabral para o Grêmio

13 jul, 2026 - 16:59 • Inês Braga Sampaio

Formado no Sporting, o extremo caboverdiano, de 28 anos, representou o Estrela da Amadora nas duas últimas épocas.

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Jovane Cabral é reforço do Grêmio. Quem fez o anúncio foi o português Luís Castro, treinador do clube brasileiro, esta segunda-feira.

"É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e pelo meio, e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada. Penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco", disse o técnico, em conferência de imprensa, após um particular com o Cruzeiro, em Brasília.

Formado no Sporting, o extremo caboverdiano, de 28 anos, fez 107 jogos, 21 golos e 14 assistências pela equipa principal, entre 2017 e 2023. Pelo meio, foi emprestado à Lazio e, depois, ao Salernitana, antes de rumar, em definitivo, ao Olympiacos. Em 2024/25, regressou a Portugal, para o Estrela da Amadora, clube que representou nas duas últimas temporadas.

Ao serviço dos amadorenses, Jovane marcou nove golos e fez nove assistências em 53 jogos. Agora, assina por ano e meio com o Grêmio.

Jovane Cabral esteve no Mundial 2026 ao serviço de Cabo Verde, tendo sido titular nos dois jogos de, teoricamente, maior grau de dificuldade: o empate, sem golos, com a Espanha, logo na estreia; e a derrota, por 3-2 (após prolongamento), com a Argentina, nos 16 avos de final.

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  • 13 jul, 2026
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