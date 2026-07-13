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Manchester United compra Andrey Santos ao rival Chelsea

13 jul, 2026 - 19:13 • Lusa

Médio brasileiro, de 22 anos, terá custado cerca de 56 milhões de euros, de acordo com a imprensa britânica.

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O médio brasileiro Andrey Santos trocou o Chelsea pelo Manchester United, tendo assinado um contrato de cinco temporadas, até 2031, com os "red devils" anunciaram esta segunda-feira os dois clubes ingleses.

Apesar de nenhum dos clubes ter adiantado os valores envolvidos no negócio, a imprensa britânica refere que o jogador, de 22 anos, terá custado cerca de 56 milhões de euros (ME), aos quais poderão acrescer 2,5 ME em variáveis.

Andrey Santos foi contratado pelo Chelsea ao Vasco da Gama em janeiro de 2023, por 12,5 ME, mas apenas integrou o plantel dos londrinos a meio de 2025, contribuindo para a conquista do Mundial de Clubes, após cedências ao próprio clube carioca, ao Nottingham Forest e ao Estrasburgo.

Em 2025/26 participou em 43 jogos pelos "blues", juntando-se agora ao clube em que alinham os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

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  • 13 jul, 2026
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