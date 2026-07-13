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Futebol Internacional
Tem 28 anos, é português e vai chefiar o recrutamento do AC Milan de Ruben Amorim
13 jul, 2026 - 10:20 • Hugo Tavares da Silva
Tiago Estêvão estava no Famalicão, onde evoluiu de responsável pelo recrutamento para diretor técnico. Regressa agora a San Siro, onde esteve entre 2019 e 2025 como scout.
Tiago Estevão é o novo líder do departamento de recrutamento do AC Milan – ou head of recruitment, em inglês – e vai trabalhar diretamente com Ruben Amorim, o novo técnico dos rossoneri.
Natural de Torres Vedras, onde nasceu há 28 anos, o antigo scout regressa assim ao clube onde esteve entre agosto de 2019 e maio de 2025.
Neste intervalo integrou brevemente a estrutura da Famalicão SAD, uma aventura que começou em junho de 2025, primeiro como responsável pelo recrutamento e depois, em fevereiro de 2026, como diretor técnico.
Nesse período, com Hugo Oliveira como treinador, o Famalicão terminou a Liga em quinto lugar, a apenas três pontos do SC Braga, foi a melhor campanha na história do clube. Os famalicenses chegaram também aos oitavos de final da Taça de Portugal.
Os últimos dias têm sido um rebuliço para a SAD do Famalicão, pois à saída de Tiago Estêvão juntou-se a de Hugo Oliveira, para o Estrasburgo, da Ligue 1. Carlos Carvalhal será apresentado esta segunda-feira.
O AC Milan, que arranca neste 13 de julho a pré-época e que é detido por Gerry Cardinale, já garantiu as contratações de Mario Gila (ex-Lazio), Andrej Kostic (ex-Partizan) e Gonçalo Ramos (ex-PSG). O novo 9 do AC Milan – clube que viu no passado gente a meter golos como Van Basten, Weah, Shevchenko, Bierhoff, Inzaghi e Zlatan Ibrahimovic – custou aos cofres milanistas mais de 70 milhões de euros. É a transferência mais cara da história do clube de San Siro.
Antes de trabalhar nas entranhas dos clubes de futebol, Tiago Estêvão esteve na GoalPoint como analista de performances no futebol e também foi analista de futebol freelancer. Para além dos textos disponíveis em blogs, Estêvão criou ainda o podcast “Linha Lateral”, um espaço que partilhou com Luís Cristóvão, atualmente a comentar futebol na SIC Notícias, Antena 1 e DAZN Portugal.
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