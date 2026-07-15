Bordéus cai para a sexta divisão

Agora é oficial: o Bordéus foi despromovido administrativamente para a sexta divisão francesa (Regional 1).

A decisão, primeiro anunciada a 30 de junho, foi confirmada esta quarta-feira pela Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG).

O histórico Bordéus não conseguiu garantir um novo investidor que apresentasse os dez milhões de euros necessários para o orçamento da próxima época.

A situação pode ainda agravar-se com o tribunal comercial a poder determinar a liquidação do clube.

Nos últimos dois anos, o Bordéus jogou quarto escalão francês (Nacional 2).

De recordar que no Bordéus jogaram, por exemplo, Giresse, Tigana, Zidane, Dugarry e Lizarazu, entre outros.