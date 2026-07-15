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Futebol feminino

Carolina Correia na Fiorentina

15 jul, 2026 - 21:11 • Lusa

Jogadora passou por Benfica e Torreense e já é internacional.

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A defesa central portuguesa Carolina Correia vai ser jogadora da Fiorentina até 30 de junho de 2029, anunciou esta quarta-feira o clube italiano de futebol.

"Carolina Correia é "viola"! A Fiorentina anuncia a aquisição dos direitos desportivos da jogadora da seleção portuguesa Carolina Costa Malheiro Dias Correia", indica o emblema de Florença no seu sítio oficial na Internet.

A jogadora, de 24 anos, chega a Itália proveniente do Torreense - que representou nas últimas três temporadas - depois de passagens por Benfica e Damaiense.

Com dois títulos da Liga feminina, duas Taças da Liga, duas Supertaças e uma Taça de Portugal no currículo, Carolina Correia estreou-se na seleção nacional em 2024 e prepara agora a primeira experiência internacional em clubes.

A Fiorentina destacou a ambição da defesa e deu-lhe as boas-vindas ao novo projeto "viola".

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